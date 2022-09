Le dossier Asensio réglé au Real Madrid, le FC Barcelone a choisi ses deux derniers renforts !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

AS : « L'Eurobasket des étoiles »

Le Mercato du Real Madrid s'annonce tellement atone qu'AS a choisi de parler de basket ce jeudi. Concernant les Merengue, il ne devrait même pas y avoir de départ puisque Asensio a fait savoir à son agent qu'il restait et que la Real Sociedad a renoncé à Odriozola. A l'Atlético, Simeone reste dans l'attente sur les dossiers Griezmann et Carrasco. L'arrivée de Dolberg se confirme à Séville.

🌙¡Buenas noches!

🗓️Esta es nuestra #PortadAS de hoy, 1 de septiembre

🏀El Eurobasket de las estrellas pic.twitter.com/Jx2TFmZdBB — Diario AS (@diarioas) August 31, 2022

Marca : « Je suis madrilène et je le serais toujours »

Basket aussi à la Une de Marca avec une interview de Pablo Laso, l'ancien coach du Real Madrid. Une seule annonce forte concernant le Mercato : l'ancien Barcelonais Ilaix Moriba va remplacer Carlos Soler (PSG) à Valence. La venue de Mario Lemina (Nice) n'est visiblement plus d'actualité.

Mundo Deportivo : « Alba et Auba à la limite »

S'il fait le point sur de nombreux dossiers (CR7, Neymar, De Tomas, Soler, Chukwueze), MD se concentre surtout sur l'actualité agitée des partants du Barça avec les dossiers Jordi Alba (Inter Milan) et Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea). MD confirme que Bernardo Silva reste à City, que Dest se rapproche du Milan et que Braithwaite pourrait résilier.

Sport : « Recrutement de dernière minute »

Marcos Alonso (Chelsea) et Hector Bellerin (Arsenal) sont les cibles finales du Barça dans les couloirs mais les Catalans doivent d'abord vendre pour libérer de la masse salariale et qualifier leurs nouvelles recrues. Les dossiers Aubameyang, Alba et Dest sont centraux dans cette grande bascule attendue.