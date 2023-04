Le FC Barcelone a plombé le Real Madrid, Messi et 3 recrues prêtes à débarquer ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

MARCA : « Avec la tête à Chelsea »

Marca n’épargne pas le Real Madrid suite à sa défaite douloureuse contre Villarreal au Bernabeu lors de la 28e journée de Liga (2-3). « Il était compliqué d’avoir une grande motivation après la victoire à Barcelone, a reconnu Carlo Ancelotti. Très peu de joueurs l’ont eue pendant ce match. »

AS : « Chukwueze envoie un avertissement »

As met en avant le récital du Nigérian Samuel Chukwueze contre le Real Madrid pour envoyer un avertissement avant le quart de finale de Ligue des champions des Merengue contre Chelsea. L’agression d’Alex Baena par Federico Valverde est également évoquée.

MUNDO DEPORTIVO : « Madrid se rend »

Mundo Deportivo ne donne plus cher de la peau du Real Madrid dans la course au titre, alors que le FC Barcelone peut prendre le large au classement avec 15 points d’avance dès demain. Au sujet de Lionel Messi, on attend un premier contact avec Joan Laporta... Ensuite, est espéré un sommet avec Xavi.

SPORT : « Le Real a enterrée la Liga »

Sport se gausse de la défaite du Real Madrid contre Villarreal, qui sacre quasiment le FC Barcelone champion d’Espagne. Le club catalan vise trois recrues en plus de Messi au mercato estival : Vitor Roque, Abde et Yannick Carrasco.