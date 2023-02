Le FC Barcelone a pris un affront guidé par Messi, un retour de taille au Real Madrid

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

MARCA : « Autre étoile pour Messi »

La nomination de Lionel Messi au titre de meilleur joueur de l’année aux trophées The Best occupe la Une de Marca, qui note également l’absence de joueurs du FC Barcelone dans le onze de l’année pour la deuxième année consécutive. Au Real Madrid, Ferland Mendy est dans la dernière ligne droite de sa convalescence et a retouché le ballon. Le latéral gauche tricolore sera toutefois trop juste pour le Clasico en demi-finale aller de la Coupe du Roi (jeudi, 21h).

SPORT : « Encore plus difficile, Lewandowski KO »

L’absence sur blessure de Robert Lewandowski compromet les chances de réussite du FC Barcelone jeudi contre le Real Madrid. « Xavi devra chercher des solutions », affirme le journal catalan au sujet de son remplacement en attaque. Kylian Mbappé, lui, devrait prolonger ou s’en aller cet été !

MUNDO DEPORTIVO : « Les meilleurs »

Messi et Alexia Putellas occupent la Une de Mundo Deportivo après leur sacre conjoint hier à Paris aux trophées The Best FIFA. La blessure de Lewandowski met également le FC Barcelone en état d’alerte maximale.

AS : « Je suis content de cette voiture »

Si la parole est donnée au mythique Fernando Alonso en F1, As grince des dents après l’absence des joueurs du Real Madrid dans les récompenses individuelles accordées par The Best. Et, ce, malgré la présence de trois Merengue dans le onze de l’année écoulée...