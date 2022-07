Le FC Barcelone boucle 2 arrivées aujourd’hui, Benzema et cet attaquant suffisent au Real Madrid

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

SPORT : « Raphinha recruté »

Sport se frotte les mains devant l’arrivée actée de Raphinha au FC Barcelone, pour un montant de 55 millions d’euros (plus bonus). L’ancien ailier du Stade Rennais débarque en provenance de Leeds dans la journée. Ousmane Dembélé, lui, s’est déjà entraîné et doit signer son contrat de deux ans aujourd’hui.

MUNDO DEPORTIVO : « Raphinha, c’est fait »

L'ailier brésilien Raphinha occupe également la Une de Mundo Deportivo, qui garde le même optimisme que son rival local pour sa signature au Barça dans la journée. Le premier match amical des Blaugrana de Xavi est d’ailleurs programmé contre Olot (19h).

AS : « Sans chance ni but »

As revient sur la défaite cruelle de l’Espagne hier contre l’Allemagne à l’Euro féminin (0-2). La Roja doit désormais prendre un point contre le Danemark pour rêver des quarts de finale. Avec Karim Benzema et Borja Mayoral, le Real Madrid s’estime suffisamment armé et ne recrutera pas en attaque sur ce mercato.

MARCA : « Une finale en vue »

Marca regrette également la défaite de l’Espagne à l’Euro féminin mais reste optimiste pour la suite de la compétition. Un focus est par ailleurs établi sur Vinicius Junior, qui, à 22 ans, « casse le mercato » en termes de revenus et de sponsors.