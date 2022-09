Le FC Barcelone change tout, nouvel espoir pour Hazard et Ancelotti prolongé au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

MUNDO DEPORTIVO : « Que la série se poursuive »

Mundo Deportivo met la pression au FC Barcelone afin que la spirale positive se poursuive face à Cadix en Liga (18h30). Pour ce faire, Xavi a l’intention de faire tourner son équipe type en prévision du choc de Ligue des champions mardi à Munich contre le Bayern (21h).

MARCA : « Nous pouvons lutter en Liga »

Marca donne la parole à Joao Felix, qui pense l’Atlético Madrid capable de titiller le Barça et le Real Madrid pour le titre en Liga. Le prodige portugais pense également au Ballon d’Or... Le quotidien espagnol pense que Carlo Ancelotti a gagné le droit de prolonger un contrat qui expire en 2024, lui qui a ramené le club en « état de joie. »

SPORT : « Rotations »

Sport confirme la thèse de Mundo Deportivo et affirme que Xavi va bel et bien procéder à une large revue d’effectif ce soir à Cadix. L’entraîneur du FC Barcelone a d’ailleurs convoqué ses deux dernières recrues estivales : Marcos Alonso et Hector Bellerin.

AS : « Autre train pour Hazard »

Suite à la blessure de Karim Benzema, Eden Hazard a toutes les chances d’avoir plus de temps de jeu au Real Madrid, où Carlo Ancelotti lui donnera une nouvelle chance dès demain face à Majorque (14h). Cela fait 231 jours que l’international belge n’a pas été titulaire à la Casa Blanca !