Le FC Barcelone fait polémique à Elche, un Real Madrid survitaminé est en marche avant le PSG

AS : « Ils y croient et eux ils doutent »

As met en parallèle la situation sportive du Real Madrid et du PSG à deux jours du choc en 8e de finale retour de la Ligue des champions et relève une dynamique inverse : les Merengue sont en pleine euphorie quand les Parisiens affichent deux défaites en trois matches depuis le succès au Parc à l'aller (1-0).

MARCA : « Ils rêvent de leur première grande nuit »

Marca emboite le pas de son concurrent et fait la part belle à la nouvelle vague du Real Madrid, où la jeune génération est attendue de pied ferme contre le PSG mercredi au Bernabeu. Eder Militao, Eduardo Camavinga et Federico Valverde devraient en être.

SPORT : « Inarrêtables »

Sport met en avant la victoire du FC Barcelone sur la pelouse d’Elche en n’omettant pas de relever que le penalty victorieux inscrit par Memphis Depay est « discutable » et suscite la polémique. C’est en ce sens que des frictions ont eu lieu en fin de match, Javier Pastore sortant notamment de ses gonds.

MUNDO DEPORTIVO : « Remontada »

Mundo Deportivo se frotte les mains devant la « remontada » du FC Barcelone en Liga, le club espagnol restant sur une série de 8 matches sans défaite dont 4 victoires. Le succès d’hier à Elche, où plusieurs décisions arbitrales sont jugées favorables aux Blaugrana, ont révolté les supporters du club local.

El Real Madrid solo piensa en ganar al PSG y el Barça de Xavi confirma su mejoría. #Portadas pic.twitter.com/eYlzzldjBW — Paco López (@PacoLopezpress) March 7, 2022