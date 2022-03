Le FC Barcelone flambe au Mercato, Haaland attend le Real Madrid, Bale et Hazard explosent !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

SPORT : « Lewandowski veut venir, alternative Salah

Sport confirme que Robert Lewandowski (Bayern Munich) rêve de signer au FC Barcelone, où le projet de Xavi l’aurait convaincu. En plan B, le club espagnol pourrait miser sur Mohamed Salah (Liverpool) au prochain mercato estival.

MUNDO DEPORTIVO : « Salah monte »

Mundo Deportivo confirme la piste Salah au Barça en cas d’échec dans le dossier Erling Haaland. L’Égyptien tarde à prolonger chez les Reds et verrait d’un bon œil un avenir en Catalogne. Le fiasco de l’Italie, éliminée de la Coupe du monde 2022, est évoqué.

AS : « Bale est déjà là »

As revient sur le doublé inscrit par Gareth Bale hier avec le Pays de Galles contre l'Autriche (2-1) et sa sortie médiatique enragée qui s’en est suivie : « Je ne veux envoyer de messages à personne, dire cela est répugnant. Les médias espagnols devraient avoir honte. » Haaland, lui, attend le Real Madrid et viendrait de refuser une offre « mirobolante » de Manchester City.

MARCA : « L’Italie hors du Mondial »

L’onde de choc est mondiale : l’Italie sera absente de la phase finale de la Coupe du monde au Qatar après sa défaite contre la Macédoine du Nord hier soir (0-1). De son côté, le Real Madrid ne trouve aucune porte de sortie à Eden Hazard... qui fait tout pour rester ! « Un nouveau cas Bale est redouté », explique le quotidien madrilène.

