Le FC Barcelone fonce sur le nouveau chouchou de l’OM, Modric veut finir au Real Madrid !

MARCA : « Griezmann revient à la table »

Marca se frotte les mains devant la grande Coupe du monde réalisée par Antoine Griezmann sous le maillot de l’équipe de France. Par ailleurs, le quotidien madrilène rappelle que 22 demi-finalistes du Mondial sont issus de la Liga, le championnat le mieux représenté au monde au Qatar.

SPORT : « Défi Mondial »

Sport fait sa Une sur une éventuelle finale de Coupe du monde entre la France de Kylian Mbappé et l’Argentine de Lionel Messi. Au mercato, l’avenir de Sergio Busquets se décidera au mois de janvier 2023 alors que Xavi pousse pour le milieu de la Real Sociedad Martin Zubimendi.

MUNDO DEPORTIVO : « Objectif Ounahi »

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone songe également à Azzedine Ounahi, suivi par l’OM en vue du prochain mercato. Le milieu de terrain brille de mille feux au Mondial avec le Maroc et pourrait débarquer en Catalogne à « low cost », selon le journal catalan.

AS : « Endrick, atout maître »

As félicite le Real Madrid pour avoir su ferrer le prodige brésilien Endrick au nez et à la barbe du PSG et de Chelsea. Par ailleurs, Luka Modric a levé le voile hier soir sur ses intentions d’avenir au micro d’El Chiringuito : « Mon rêve est de me retirer au Real Madrid. »