Le FC Barcelone inflige une déculottée historique au Real Madrid, Xavi veut enfoncer le clou !

SPORT : « Championnes, récital »

SPORT met en avant le titre remporté par les féminines du FC Barcelone après avoir étrillé le Real Madrid avec une manita historique entre les deux clubs rivaux (5-0). Du côté des hommes, le récital réalisé en Liga contre l’Osasuna Pampelune (4-0) a été apprécié.

MUNDO DEPORTIVO : « Championnes »

Le 7e sacre des féminines du Barça est encore placé en Une du journal catalan avant la Ligue des champions. Chez les hommes, le choc contre Galatasaray jeudi en 8es de finale retour de la Ligue Europa (21h) est déjà dans toutes les têtes après la large victoire d’hier en Liga.

AS : « Présent et futur »

Le match entre le Real Madrid et Majorque occupe la Une du quotidien madrilène, qui met en vedette le Brésilien Vinicius Junior et le prêté japonais Takefusa Kubo. Les prouesses du Barça, féminines et masculines, sont également mises en relief par As.

MARCA : « Rugissement mondial »

La qualification de l’équipe espagnole de rugby pour la Coupe du Monde, 24 ans après sa deuxième et dernière participation, a mis Marca en émoi. Xavi, lui, n’a pas abdiqué en Liga avant le Clasico : « Le titre sera très difficile à atteindre mais cela n’est pas impossible, a-t-il déclaré en conférence de presse. Gagner au Bernabeu sera compliqué, le Real Madrid ne perd pas souvent, deux fois cette saison mais il suffit de deux ou trois défaites de plus... Rien n'est à écarter. »

