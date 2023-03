Le FC Barcelone offre Bernardo Silva au PSG, Kessie s’affirme, le Real Madrid a un nouvel ennemi

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

MARCA : « Le Real en quête du but perdu »

Face à l’Espanyol Barcelone (14h), Carlo Ancelotti cherche la bonne formule pour retrouver le chemin des buts sans Karim Benzema. L’attaquant brésilien Rodrygo est amené à le faire oublier au poste d’avant-centre.

SPORT : « Président Kessié »

Pas forcément mis en avant par Xavi depuis son arrivée au FC Barcelone cet été, Franck Kessié s’affirme enfin. « Je me vois encore longtemps ai Barça, a-t-il avoué. Je suis dans un grand club et suis heureux ici parce que Xavi me donne beaucoup de confiance. »

MUNDO DEPORTIVO : « Je me vois longtemps au Barça »

Si Kessié est encore mis en avant, Mundo Deportivo se penche sur le mercato estival du FC Barcelone. Selon le journal catalan, la poste Ilkay Gündogan serait privilégiée à celle menant à Bernardo Silva, trop cher pour les finances blaugrana (70-80 millions d’euros). Le PSG se frotte les mains.

AS : « Le Barça cherche des faveurs arbitrales »

Si As revient sur les suites de l’affaire Negreida, qui pourrit le quotidien du Barça depuis quelque temps, le quotidien madrilène croise les doigts pour le Real Madrid avant le choc contre l’Espanyol Barcelone avec un ennemi déjà identifié : Joselu. L’actuel Pichichi a déjà inscrit sept buts contre les Merengue, sa victime préférée.