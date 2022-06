Le FC Barcelone rassure Lewandowski, Messi s’étale, le Real Madrid a détruit Al-Khelaïfi !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

SPORT : « Lewandowski demande de négocier »

Robert Lewandowski commence à trouver le temps long. En vacances en famille, l’attaquant polonais a demandé aux dirigeants du Bayern Munich de négocier avec le FC Barcelone pour un départ au mercato estival. Selon José Alvarez, le club catalan est confiant et lui a demandé de rester tranquille.

MUNDO DEPORTIVO : « Hat-trick de recrues »

Le journal catalan se persuade que le Barça sera capable de recruter ces trois joueurs cet été : Lewandowski, Jules Koundé et Bernardo Silva. Les vacances très chaudes de Lionel Messi et Antonela Roccuzzo du côté d’Ibiza occupent une partie de la Une de MD...

AS : « Le numéro 1 »

Le quotidien madrilène a mis en lumière un joueur discret du Real Madrid : Thibaut Courtois, auteur d’une saison de très belle facture et héros de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool au Stade de France (1-0). L’arrivée d’Axel Witsel à l’Atlético Madrid se confirme.

MARCA : « Le Real a offert plus que nous à Mbappé »

Marca reprend les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi au sujet du Real Madrid et de Kylian Mbappé et se veut ironique à l’égard du président du PSG. Ce n’est rien à côté des consultants d’El Chiringuito. Juanma Rodriguez l’a découpé : « Il est groggy, le pouvoir destructeur du Real Madrid l’a détruit au PSG. » Paco Buyo est plus tempéré mais tout aussi agacé : « Il parle d’humilité mais cette qualité doit commencer par lui. » Ambiance...

Bastien Aubert

Rédacteur