Le FC Barcelone reprend espoir pour Haaland et ne calcule pas le Real Madrid, Benzema inquiète

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

AS : « Deux balles »

As fait sa Une sur Fernando Alonso et Carlos Sainz Junior avant l’ouverture de la saison de F1 dimanche. Le quotidien madrilène voit le FC Barcelone « sans filet et en enfer » à Istanbul contre Galatasaray (18h45). Dans l’émission El Chiringuito, le super agent Pedro Bravo a redonné espoir à Xavi au sujet d’Erling Haaland : « Malgré le plafond salarial, le Barça peut le recruter. »

SPORT : « À gagner »

Sport n’est pas non plus très rassuré à l’approche du 8e de finale retour de Ligue Europa du Barça et assure que Xavi lui donne sa priorité à ce match plutôt qu’au Clasico de dimanche face au Real Madrid (21h). « Tous les titulaires seront alignés ce soir en Turquie sans penser à des changements e vue du Clasico. »

MUNDO DEPORTIVO : « Pression turque »

Mundo Deportivo annonce également la couleur avant le choc entre le FC Barcelone et Galatasaray « dans l’enfer turc » et revient sur la qualification de Villarreal à Turin (3-0). Du côté du Real Madrid, le cas Karim Benzema inquiète avant le Clasico. Touché au mollet gauche lundi à Majorque après une nouvelle masterclass (3-0), le buteur merengue de 34 ans passera des examens demain.

MARCA : « Bain historique »

La présence de trois clubs espagnols (Real, Atlético et Villarreal) en quarts de finale de la Ligue des champions réjouit Marca au plus haut point. Du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti a très envie de marquer le coup face au Barça dimanche et parle déjà « de finale avant l’heure ». Il faudra peut-être faire sans Benzema, dont les « doutes » sur sa présence dimanche au Bernabeu sont confirmés.

El Villarreal rubrica el español en los cuartos de la Liga de Campeones, España aspira a tener de nuevo a un campeón mundial de Fórmula 1 y cita a todo o nada en Estambul para el Barcelona. #Portadas pic.twitter.com/rKmAT14t93 — Paco López (@PacoLopezpress) March 17, 2022

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 17 mars 2022. Au menu : le choc de Ligue Europa entre le FC Barcelone et Galatasaray (18h45) et l’inquiétude autour de Karim Benzema avant le Clasico dominical. L’exploit de Villarreal en C1 est également évoqué.

Bastien Aubert

Rédacteur