Le FC Barcelone vise la Liga, Laporta promet 4-5 renforts cet été, le cas Hazard exaspère le Real Madrid

Marca : « Nous jouons à la maison »

A la Une de Marca ce matin, le match Espagne – Albanie à Barcelone. Une première depuis 18 ans en Catalogne qui impose à la Roja de s'auconvaincre qu'il n'y aura pas de problèmes même si son sélectionneur Luis Enrique en est persuadé. Cela parle aussi de l'opération d'Eden Hazard, out un mois au Real Madrid et de la sortie de Gareth Bale qui se défend de son absence du Clasico Real Madrid – FC Barcelone (0-4).

AS : « Retour en salle d'opération »

Photo d'Eden Hazard en Une, AS fait ses gros titres sur la nouvelle blessure du Belge et son absence pour au moins cinq semaines. Cela parle aussi de Gareth Bale et de la sérénité des dirigeants madrilènes pour qui le transfert du Gallois a déjà été largement amorti avec un départ acté au 1er juillet. Il est enfin question d'Espagne – Albanie dans le stade de Cornella (Espanyol). Une « fête » marquant l'unité derrière la Roja.

Mundo Deportivo : « Allons-y pour la Liga »

C'est le gros coup du jour à la Une de la presse ibérique : l'interview du président du Barça Joan Laporta. Un Laporta très ambitieux pour la fin de saison et qui croit en la possibilité de gagner des titres, qui tempère les pistes Mbappé et Haaland, promet 4-5 recrues et se veut sceptique sur la prolongation de Dembélé. Le Real Madrid est aussi présent en Une avec les buts de Bale avec le Pays-de-Galles qui énervent les fans merengue.

SPORT : « Explosion Ferran Torres »

Le média catalan se félicite de son côté de la belle réussite de Ferran Torres avec le Barça, l'Espagnol, titulaire en sélection, s'étant bien remis dedans après sa partie ratée contre Naples et ses larmes au Camp Nou. Sport appuie aussi sur le retour en force de la Masia avec 16 joueurs de l'équipe de Xavi issus de la Cantera.

