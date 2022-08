Le FC Barcelone vise un ex du PSG en défense, Ancelotti veut tout gagner au Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

AS : « Que le spectacle commence »

AS fait sa couverture sur le trio Messi – Haaland – Mané. Non pas pour le Mercato d'un des géants ibériques mais pour lancer les championnats de France, d'Angleterre et d'Allemagne dont ils sont les porte-étendards. Côté Real Madrid, il est question des cas Asensio et Ceballos, deux joueurs que Carlo Ancelotti aimerait conserver cette saison pour éviter un renfort devant. Enfin, côté Barça, AS rappelle le contexte de ce 5 août avec la présentation en grande pompe de Robert Lewandowski « un an après » le départ dans les larmes de Lionel Messi...

Marca : « Je veux les six titres »

Marca ouvre ce matin sur l'ambition débordante de Carlo Ancelotti, lequel veut remporter tous les titres possibles cette saison … dont la Super Coupe d'Europe qui se joue dans cinq jours face à l'Eintracht Francfort. Le média revient aussi sur la présentation de Robert Lewandowski.

Mundo Deportivo : « Aubameyang ne part pas »

Courtisé par Chelsea, Pierre-Eymeric Aubameyang est très apprécié en Catalogne. La preuve avec cette Une de « MD » où tout le monde tire dans le même sens pour conserver le Gabonais, lequel ne se sent pas en compétition avec Robert Lewandowski. Selon le média, Gerard Piqué et Sergi Busquets ont même ouvert la porte à une nouvelle « aide » en baissant leur salaire pour éviter un deuxième traumatisme à la Messi. Il est aussi question du cas César Azpilicueta qui, las d'attendre le Barça, a prolongé à Chelsea, du transfert de Riqui Puig au LA Galaxy et au redémarrage des championnat de France, d'Angleterre et d'Allemagne ce week-end.

SPORT : « On cherche un latéral »

Ce matin, les gros titres de Sport portent sur le Mercato avec la quête d'un latéral au Barça. Le média appuie sur le flanc droit et si César Azpilicueta, qui a prolongé à Chelsea, ne viendra pas, une alternative mène au belge Thomas Meunier (ex-PSG, Borussia Dortmund). Parmi les autres sujets de Mercato, le cas Aubameyang, jugé intransférable, et les départs de Riqui Puig (LA Galaxy) et Neto (Bournemouth). Le média parle aussi de Messi, dont les larmes avaient marqué les supporters il y a un an à son départ, et qui « pourrait désormais revenir » selon Sport.