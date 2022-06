Le mercato du FC Barcelone débloqué avec 840 M€, le Real Madrid freiné avec Tchouaméni ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

MARCA : « Ici, c’est Rafa ! »

Marca fait sa Une du jour sur le nouvel exploit monumental signé par Rafael Nadal hier soir en quarts de finale de Roland-Garros contre Novak Djokovic (6-2, 4-6, 6-2, 7-6). Au Real Madrid, l’arrivée d’Antonio Rüdiger est programmée la semaine prochaine mais le club espagnol hésiterait à payer plus de 80 M€ pour finaliser celle d’Aurélien Tchouaméni.

SPORT : 840 M€ pour sauver le Barça

Sport assure que le mercato du FC Barcelone et plus globalement les finances du club espagnol seront revitalisés avec une enveloppe de 840 millions d’euros à encaisser prochainement : 540 M€ en droits TV et 300 M€ avec la vente partielle de BCM. Cet argent permettrait une révolution dans l’effectif de Xavi avec l’arrivée attendue de Robert Lewandowski ces prochaines semaines.

MUNDO DEPORTIVO : « Ce que veut Xavi »

Justement, Mundo Deportivo donne plus de détails sur les intentions de Xavi au mercato estival. L’entraîneur du Barça désire entre 6 et 8 renforts et pourrait être entendu à partir du 16 juin lors de la prochaine assemblée générale du club. Ses priorités sont connues : Lewandowski, Azpilicueta, Alonso, Christensen, Kessié, Bernardo Silva, Raphinha ou encore Koundé.

AS : « Ancelotti me dit qu’il a confiance en moi »

As donne la parole à Marco Asensio, rasséréné par la non venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. « Je dois décider de beaucoup de choses mais c’est important de savoir si tu joues 40 ou 50 matches dans une saison, a-t-il affirmé. Le Real vit une époque dorée et Ancelotti me dit qu’il compte sur moi. Voudrais-je rester ? Oui, évidemment. Mais je dois aussi vouloir progresser sur un an, pas seulement sur 3 ou 4 mois. »

Voici l'heure de la revue de presse espagnole en date du mercredi 1er juin 2022.

