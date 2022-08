Le Real Madrid a signé une recrue en douce, Lewandowski commande déjà au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

SPORT : « Attaque à main armée »

Sport revient sur l’incroyable cambriolage à main armée dont a été victime Pierre-Emerick Aubameyang à son domicile de Barcelone hier matin en compagnie de sa famille. Le couple serait choqué et en partance pour Londres et Chelsea. Le journal catalan nous apprend que Robert Lewandowski a déjà pris le pouvoir et commande dans le vestiaire du FC Barcelone.

AS : « Maîtresses du monde »

As revient sur le sacre mondial de l’équipe féminine d’Espagne chez les U20, qui s’est imposée hier en finale contre le Japon (3-1). Le Real Madrid, lui, a signé une recrue en catimini. Enregistré sur le site de la fédération espagnole, Iker Bravo a rejoint le Castilla en provenance du Bayer Leverkusen. L'attaquant de 17 ans a préféré le projet de Raul alors que l'Atlético Madrid était sur les rangs. Pouvant aussi évoluer en équipe A en cas de bonnes performances, il va d'abord s'aguerrir au sein de la réserve.

MARCA : « Le monde à leurs pieds »

Marca a également choisi de mettre en lumière le sacre mondial des U20 espagnoles et de revenir sur le cambriolage dont a été victime Aubameyang à Barcelone. La piste Juan Foyth se serait par ailleurs refroidie au Barça, le joueur argentin s’étant blessé et out pendant trois semaines.

MUNDO DEPORTIVO : « Choc Aubameyang »

Mundo Deportivo en dit plus sur le vol dont a été victime l’ancien attaquant de l’ASSE à son domicile de Barcelone. On apprend ainsi que sa famille a été conduite à un hôtel sécurisé et que les enfants ont été confiés à la cellule psychologique du Barça.