Le Real Madrid attend toujours Mbappé, Neymar fait réfléchir le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Marca : il ne manquait plus que Neymar !

Les médias espagnols s'en donnent à cœur-joie à l'encontre d'un PSG qui a dépouillé la Liga de ses principales vedettes depuis 2017 et qui voient ces dernières partir en courant depuis le début de l'été. Effectivement, après la fin de contrat de Lionel Messi et le bras de fer avec Kylian Mbappé, il ne manquait plus que les envies d'ailleurs du Brésililen !

AS : la parole à Mbappé

Le quotidien sportif rappelle qu'un mot du natif de Bondy pourrait débloquer une situation extrêmement tendue. En tout cas, le Real Madrid n'attend qu'une prise de position de Mbappé pour formuler une offre au PSG.

Du côté de la presse catalane

Sport : Gamper première

Ce soir à 20h, le FC Barcelone organise son traditionnel Trophée Gamper, du nom de son fondateur. Les Blaugranas affronteront Tottenham. Ce sera une première pour les recrues devant leurs nouveaux supporters et une première aussi au stade Montjuic pour les hommes de Xavi. L'ancien stade de l'Espanyol sera la maison du Barça pendant la durée des travaux au Camp Nou, c'est-à-dire au moins un an.

Esta es la portada SPORT de hoy, martes 8 de agosto de 2023 https://t.co/SaVsaBEiZd vía @sport — Juan Fariña (@JuanFar5489427) August 8, 2023

Mundo Deportivo : Bernardo ou Neymar, il faut choisir

MD parle également du Trophée Gamper de ce soir mais également de la suite du recrutement du Barça. Bernardo Silva a laissé encore deux jours au FCB pour tenter de convaincre Manchester City de le transférer, sinon il prolongera en Angleterre. Et puis, il y a Neymar, qui est bien décidé à quitter le PSG pour retourner en Catalogne.

ENSAYO GENERAL



PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO PARA MARTES pic.twitter.com/qg5iEuAfRW — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) August 8, 2023

Podcast Men's Up Life