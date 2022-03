Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

AS : « Il s'échappe »

Photo de Luka Modric célébrant son but lors de Real Madrid – Real Sociedad (4-1), le quotidien madrilène titre sur le sourire des hommes de Carlo Ancelotti sur la voie royale pour le titre de champion d'Espagne. Alors que le Barça vise une quatrième victoire de rang face à Elche, le média rappelle que Xavi et Francisco, l'entraîneur adverse, sont sur la même série de succès.

🌙¡Buenas noches!

🗓️Esta es nuestra #PortadAS de hoy, 6 de marzo

— Diario AS (@diarioas) March 6, 2022

Marca : « Comme des bêtes pour la remontada »

Même image, même message pour l'autre grand quotidien de Madrid qui se fixe déjà vers l'objectif de retourner le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Concernant le Barça, le quotidien madrilène rappelle que les Blaugranas de Xavi arrivent lancés...

Mundo Deportivo : « Ne t'arrêtes pas, Barça »

Ce dimanche, « MD » évoque bien entendu le match entre les Blaugranas et Elche (16h15), invitant les hommes de Xavi à continuer sur leur belle dynamique actuelle et réaffirmer leur place en Ligue des Champions alors que le « leader Real Madrid s'échappe » vers le titre. Il est aussi question du dossier Haaland avec les mots de Xavi hier en conférence de presse (« Nous travaillons pour le Barça du présent et du futur. Je n'ai rencontré aucun joueur qui a dit non au Barça »).

🔵🔴 NO PARES, BARÇA



— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 5, 2022

Joan Laporta s'est aussi exprimé clairement sur le dossier du Norvégien : « Oui, nous négocions. Mais c'est avec Dortmund, pas avec le joueur. Parce que nous autres, nous le faisons entre les clubs », a-t-il ajouté.

SPORT : « Que la série se poursuive! »

Message clair à la Une de Sport concernant la dynamique du FC Barcelone avant Elche – Barça (16h15). Les mots de Xavi sur le Mercato font aussi les gros titres (« Pablo Torre a le profil Barça et Haaland ? Je ne peux rien dire sur les joueurs qui ne sont pas au club »). Il est aussi question du festival de buts du Real Madrid avant de recevoir le PSG.

#PortadaSPORT 📰



🔵🔴 ¡Que siga la racha!



https://t.co/nXIXd4m8bh — Diario SPORT (@sport) March 5, 2022