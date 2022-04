Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

AS : « Le roi d'Europe »

Sans surprise, Karim Benzema fait la Une du quotidien AS après son triplé sur la pelouse de Chelsea (3-1). Il est aussi question du succès surprise de Villarreal qui « domine la bête » Bayern Munich (1-0). Côté Mercato, AS s'attarde sur la campagne « pro Dembélé » mené par Xavi et Ferran Torres pour que le Français prolonge au Barça.

🌙¡Buenas noches!

🗓️Esta es nuestra #PortadAS de hoy, 7 de abril

👑El rey de Europa pic.twitter.com/XT3grv8mZP — Diario AS (@diarioas) April 6, 2022

Marca : « Big Ben »

Jeu de mots à la Une de Marca après le festival de Karim Benzema à Londres. Festival qui porte le Real Madrid vers les demi-finales de la Ligue des Champions. De son côté, le FC Barcelone est « plus favori que jamais » en Ligue Europa avant de défier Francfort.

Mundo Deportivo : « Ils donnent le ton... que la série continue »

Ce matin, pas de clivage Real Madrid – FC Barcelone à la Une de la presse catalane. Au contraire, c'est même un sentiment appartenance à l'Espagne qui ressort avec les victoires de Villarreal et du Real Madrid qui « donnent le ton » et le Barça qui est invité à poursuivre la bonne série avec un « onze de gala et un Aubameyang en quête de son 25e but européen » face à l'Eintracht Francfort. La nomination de Ronald Koeman sélectionneur des Pays-Bas fait aussi un peu parler.

SPORT : « Eurodéfi »

Le quotidien catalan a choisi de faire sa couverture sur le défi qui attend le Barça en Allemagne ce soir (21 heures). Il n'en n'oublie pas pour autant la solide prestation de Karim Benzema, auteur d'un hat-trick à Chelsea. Il est aussi brièvement question de Mercato avec le FC Barcelone qui cherche un moyen pour faire baisser le prix de Robert Lewandowski (Bayern Munich) et envisage d'inclure Sergino Dest dans le deal.

#PortadaSPORT ?



✨ EURORETO



? Dest podría entrar en la operación Lewandowski https://t.co/Ixxitdz6WB — Diario SPORT (@sport) April 6, 2022

L'optimisme autour de la signature du Polonais était également mis en avant cette nuit à l'occasion d'El Chiringuito. Le correspondant catalan José Alvarez parle même d'un contrat de trois ans à 8 M€ net par an qui ne laisserait pas insensible le buteur bavarois.

?EXCLUSIVA de @10JoseAlvarez ?



?￰゚ヤᄡ"El BARÇA le ofrece a LEWANDOWSKI 8 millones € netos y 3 temporadas". #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/R50Mk1BGXm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 7, 2022

Les Unes espagnoles du 7 avril Entre l'exploit de Karim Benzema avec le Real Madrid, le choc Eintracht Francfort - FC Barcelone en Ligue Europa et le Mercato, il y a beaucoup de sujets à la Une de la presse espagnole en ce jeudi 7 avril.

Alexandre Corboz

Rédacteur