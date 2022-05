Le Real Madrid chauffe Liverpool, Xavi a ciblé sa nouvelle priorité au mercato du FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

MARCA : « On s’est déjà entendu... on va rafler la 14e C1 ! »

Véritable héros du Real Madrid en demi-finale retour de la Ligue des champions mercredi contre Manchester City, Rodrygo Goes a lancé la finale contre Liverpool. « On s’est déjà mis d’accord entre nous dans le vestiaire, on va gagner cette 14e C1, a-t-il lâché. De toute façon, les choses se passent toujours bien pour moi dans cette compétition. »

MUNDO DEPORTIVO : « On gagnera des titres la saison prochaine »

Fraîchement prolongé au FC Barcelone, Ronald Araujo est très optimiste pour la saison prochaine. « Avec Xavi, j’ai appris à jouer avec le ballon, quelque chose que nous avions perdu, a-t-il affirmé dans le journal catalan. Je me rappelle que ma mère achetait mes crampons à crédit quand j’étais petit... Je suis sûr qu’on gagnera des titres la saison prochaine. »

SPORT : « On va se relever, c’est sûr »

Le défenseur central uruguayen du Barça a également donné une longue interview à Sport et ne cache pas son envie future de porter le brassard de capitaine du club catalan. Par ailleurs, la nouvelle priorité de Xavi au mercato se nomme Marcos Alonso (31 ans). Le latéral gauche de Chelsea veut venir.

AS : « Le Bernabeu nous donne des ailes »

Rodrygo, aussi choisi pour évoquer la dernière remontada du Real Madrid contre City, ne craint pas les Reds même s’il sait qu’il ne pourra pas compter sur l’apport prépondérant du Bernabeu. De manière étrange, le dossier Kylian Mbappé (PSG) est passé sous silence malgré les rebondissements de la veille...

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 6 mai 2022. Au menu : la confiance absolue du Real Madrid avant la finale de la Ligue des champions contre Liverpool le 28 mai prochain et le mercato du FC Barcelone.

Bastien Aubert

Rédacteur