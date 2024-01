Le Real Madrid colle une humiliation historique au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

On aurait pu penser qu'après une année 2023 qui a vu le Barça remporter la Supercoupe d'Espagne aux détriments du Real Madrid (3-1) et décrocher la Liga alors que les Merengue n'ont eu que la Coupe du Roi à se mettre sous la dent, il y aurait plus de Blaugranas que de Merengue dans la liste de la FIFPro pour le onze idéal des douze mois écoulés. Erreur. Grosse erreur ! Le Real Madrid colle même une grosse raclée au FC Barcelone avec 8 joueurs sélectionnés à... 1 !

Gündogan sauve l'honneur du Barça

Les huit Merengue, passés ou présents, présélectionnés sont Courtois, Militao, Rudiger, Bellingham, Modric, Valverde, Benzema et Vinicius Jr. Côté Blaugana, il n'y a que Gündogan, qui a surtout brillé avec Manchester City lors du premier semestre 2023 avec un triplé historique. Pas de Gavi, de Pedri ou de Lewandowski, ce qui en dit long sur l'état actuel du rapport de forces entre les deux géants espagnols ! Le onze idéal de l'année 2023 selon la FIFPro sera dévoilé le 15 janvier.

