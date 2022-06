Le Real Madrid craint le PSG pour Tchouaméni, les fans du FC Barcelone réclament Lewandowski

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

AS : « Paris ne se finit jamais »

Gros titres de AS sur la finale de Roland-Garros Nadal – Ruud forcément et sur le match de Ligue des Nations République Tchèque – Espagne mais petit espace réservé au Mercato du Real Madrid. Si les Merengue poussent pour Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), le média assure que le PSG ne lâche pas le milieu français.

📰 Ya está aquí la portada de AS del domingo, 5 de junio

🇫🇷 París no se acaba nunca pic.twitter.com/w0xHyJyo4G — Diario AS (@diarioas) June 4, 2022

Marca : « Dévore-moi une autre fois »

Nadal aussi pour Marca qui met davantage en avant l'actualité des équipes nationales avec la Roja mais également le barrage de Gareth Bale entre le Pays-de-Galles et l'Ukraine pour le dernier ticket Europe au Mondial.

SPORT : « Allez Rafa »

Le média catalan se place aussi en supporter de Rafael Nadal et de l'équipe d'Espagne sur sa Une mais parle quand même un peu du Mercato du FC Barcelone avec deux dossiers : Frenkie De Jong qui se rapproche de Manchester United et celui de Gavi qui a une réunion au sommet pour prolonger au Barça.

#PortadaSPORT 📰



💪 "¡Vamos, Rafa!", en nuestra portada de hoy



🔴 La selección, obligada a ganar ante Chequiahttps://t.co/wcNJO7g0Rm — Diario SPORT (@sport) June 4, 2022

Mundo Deportivo : « Allez ! »

Et le quadruplé pour Rafa ! « MD » fait quand même mention de la séparation Gérard Piqué – Shakira et publie les résultats d'une enquête sur le recrutement le plus désiré du FC Barcelone. Sans surprise, les Socios veulent voir à 54,86% des votants Robert Lewandowski débarquer !

¡VAMOS' 🎾



Rafa Nadal, protagonista de nuestra portada de este domingo 🗞️https://t.co/SIPtq0Hjlp pic.twitter.com/GxbW6W74Wb — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 4, 2022

