Le Real Madrid déclare la guerre au FC Barcelone, Laporta est fou de rage !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

MARCA : « Acculé »

Le communiqué du Real Madrid suite à l’affaire Negreira, dans lequel le club espagnol se dresse contre le FC Barcelone et défend ses intérêts, ne passe pas inaperçu en Espagne. « Joan Laporta ne s’attendait pas à cela, sa furie est énorme », avance Jota Jordi.

MUNDO DEPORTIVO : « But de Liga »

Mundo Deportivo préfère revenir en grand sur la victoire précieuse du Barça à Bilbao hier grâce à Raphinha (1-0), qui place les hommes de Xavi à neuf points du Real Madrid en tête de la Liga. L’affaire Negreira est également évoquée par le journal catalan.

SPORT : « Très leader ! »

Le but de Raphinha et la prestation XXL de Marc-André ter Stegen à San Mames ont rempli de joie Sport, qui considère le communiqué du Real Madrid comme une déclaration de guerre à l’endroit du FC Barcelone. « Le Barça est innocent et victime d’une campagne de déstabilisation », s’égosille Laporta.

AS : Bellingham, premier contact »

Comme déjà évoqué plus tôt ce matin, le Real Madrid a établi un premier contact avec Jude Bellingham et son entourage via un émissaire envoyé récemment en Allemagne. Le Barça serait déçu et choqué de la prise de position merengue dans l’affaire Negreira au point qu’une cassure est à craindre dans leurs « bonnes relations. »