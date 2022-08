Le Real Madrid écrase le Ballon d'Or, Lewandowski (FC Barcelone) défie les Merengue

Zapping But! Football Club L'Instant Mercato : la Premier League et la Série A s'enflamment, la L1 impactée ?

AS : « Sur la corne »

AS utilise l'équivalent espagnol de l'expression « sur le gong » pour définir le coup de maître du FC Barcelone qui est parvenu à inscrire ses recrues à l'extrême limite avant le match face au Rayo Vallecano ce samedi soir (21 heures). S'il manque encore Jules Koundé, Robert Lewandowski, Raphinha, Ousmane Dembélé, Franck Kessié et Andreas Christensen postulent tous ce soir.

Il est aussi question d'un « Madrid doré » avec six représentants dans les 30 du Ballon d'Or (Benzema, Courtois, Modric, Vinicius, Casemiro et Rüdiger) alors que Robert Lewandowski est le seul représentant du Barça et que Messi n'y est pas. Enfin, en appel de Une, cela parle du départ de Daniel Wass (Atlético Madrid). L'ex cible danoise de l'OM se dirige vers Brondby.

Marca : « Le Soulier d'Or défie le champion »

Robert Lewandowski fait aussi la Une de Marca. Le Polonais, Soulier d'Or 2022, est présenté comme la principale menace au titre du Real Madrid. Un Real Madrid qui s'est « accaparé » les nominations au Ballon d'Or, que ce soit chez les joueurs (6) ou sur le banc avec Carlo Ancelotti en grandissime favori.

Mundo Deportivo : « Lumière verte »

MD pousse un grand ouf de soulagement avec le Barça qui a pu inscrire toutes ses recrues à l'exception de Jules Koundé pour le match face au Rayo Vallecano ce soir (21 heures). Place maintenant à « l'heure de vérité » sur le terrain. Le quotidien appuie également sur l'absence de Lionel Messi de la liste des 30 nominés au Ballon d'Or 2022.

SPORT : « Vive la ligue des illusions »

Plein d'espoir et avec sa recrue star Robert Lewandowski, le FC Barcelone débute son championnat 2022-23 avec des espoirs pleins la tête. Sport rappelle que le club a pu inscrire toutes ses recrues. En bas de page, cela parle aussi de Mercato et des départs possibles d'Aubameyang à Chelsea, de Collado à Elche ou encore d'Ez Abde à Valence. Pour le Ballon d'Or, le média catalan voit un match entre Benzema... et le nouveau barcelonais Lewandowski.