Le Real Madrid en mission à Paris, le Barça attend la réponse de Dembélé et propose 3 joueurs pour un compatriote de CR7

Marca : « Il va la ramener »

Photo de Karim Benzema en costume et s'envolant pour Paris, Marca fait encore monter la sauce à la veille de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Le média ibérique mise gros sur l'attaquant vedette des Merengue pour ramener une 14e C1 pour le club dans ses bagages...

AS : « Mission 14 »

De son côté, AS choisit les brésiliens Eder Militao et Vinicius Jr pour lancer ce départ pour le Stade de France avec la même idée directrice : la conquête de la Ligue des Champions n°14 de la Maison blanche. AS confirme également son information selon laquelle Ousmane Dembélé ne prolongera pas au FC Barcelone et s'apprête à rejoindre le PSG. Une information pourtant démentie par le Parisien qui affirme que Luis Campos n'a pas planifié l'arrivée de l'ancien Rennais.

Mundo Deportivo : « Raphinha dépend de Dembélé »

« MD » continue son story telling autour du dossier Dembélé assurant que de l'avenir de l'ailier barcelonais dépendait l'arrivée du brésilien de Leeds Raphinha. « Chaud Paris », titre également le quotidien catalan au sujet de la finale Real Madrid – Liverpool à Saint-Denis où les Reds espèrent pouvoir compter sur 80 000 fans présents. Enfin, cela parle des départs du FC Séville où après l'ancien nantais Diego Carlos à Aston Villa, Jules Koundé pourrait être le prochain départ d'envergure du Mercato andalou.

SPORT : « 3x1 »

Une originale de Sport qui parle aujourd'hui de l'intérêt prononcé du FC Barcelone pour le milieu portugais de Wolverhampton Ruben Neves. Les Blaugranas seraient prêts à troquer trois éléments (Oscar Mingueza, Riqui Puig, Nico) pour récupérer le protégé de Jorge Mendes. Cela parle de l'ultimatum de Manchester United à Frenkie De Jong, d'Ousmane Dembélé qui se rapproche de Paris et un peu de Carlo Ancelotti qui a convoqué tout le groupe du Real Madrid pour la finale face à Liverpool.

L'Esportiu : « Jeu de jonglerie »

Ce jeudi, le média catalan consacre sa Une au dossier de Robert Lewandowski (Bayern Munich) au FC Barcelone, la priorité commune de Xavi et Joan Laporta même si les Barcelonais cherchent encore la bonne formule pour débloquer la venue du Polonais.

