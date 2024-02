Le Real Madrid enrage après le derby, le FC Barcelone scandalisé par l’arbitrage

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

AS : « Llorente réchauffe la Liga »

Buteur contre le Real Madrid hier soir, dans les derniers instants du derby entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid (1-1), Marcos Llorente a laissé du suspense pour la suite de la saison en Liga. Un but a été refusé à Savic alors que le Real a réclamé trois penalties. Vinicius Junior et Antonio Rüdiger n’ont pas pu démarrer le match.

MARCA : « Llorente anime la Liga »

Malgré Llorente, le Real compte 2 points d’avance sur Gérone, 8 sur le FC Barcelone et 10 sur l’Atlético. « Nous ne sommes pas satisfaits parce que nous méritions de gagner, a tonné Carlo Ancelotti. Cela dit, nous avons gagné pas mal de matches dans les dernières minutes... »

SPORT : « Lewandowski au défi »

Sport assure que Robert Lewandowski se sent totalement impliqué dans ke projet du FC Barcelone même avec le départ annoncé de Xavi cet été. L’attaquant polonais a retrouvé la confiance et a très envie d’offrir un titre au Barça en fin de saison.

MUNDO DEPORTIVO : « Indignés »

Les décisions arbitrales troubles hier soir lors du derby madrilène ont attisé les flammes sur le feu de la polémique arbitrale du côté de Barcelone. L’expulsion de Vitor Roque à Alaves (3-1) a accentué le fait que le club catalan se sente maltraité par les officiels cette saison.

