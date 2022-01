Le Real Madrid envoie un message flippant au PSG, une star brille au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

SPORT : « Tu es la meilleure »

Déjà lauréate du Ballon d’Or fin 2021 à Paris, Alexia Putellas a remporté hier soir le titre The Best et fait la fierté du FC Barcelone. La rumeur selon laquelle Eden Hazard aurait demandé son départ immédiat du Real Madrid se confirme.

MARCA : « Alexia est The Best »

L’attaquante du Barça est mise à l’honneur par Marca, qui revient également sur le sacre du Real Madrid dimanche en Supercoupe d’Espagne. Ce titre semble avoir donné des ailes au club espagnol avant de défier le PSG en 8es de finale de la Ligue des champions. « Nous allons batailler pour remporter tous les titres cette saison », a ainsi repris en écho le vestiaire merengue dans un « état d’euphorie généralisé après ce titre. » Messi & Co sont prévenus.

AS : « Ancelotti superstar »

Carlo Ancelotti a mené la révolte du Real Madrid cette saison et fait la joie de ses dirigeants, qui le considèrent comme la clé du renouveau merengue. Le technicien italien a amélioré l’état physique de l’effectif, réhabilité Vinicius Junior et a facilité l’alchimie entre Eder Militao et David Alaba.

MUNDO DEPORTIVO : « Alexia n°1 »

La Blaugrana Putellas est The Best et on le saura ! De son côté, Samuel Umtiti sera opéré du pied et sera indisponible pendant les trois prochains mois. Un vrai coup dur pour le FC Barcelone, qui vient de prolonger son contrat.