Le Real Madrid et le FC Barcelone en guerre, un autre club que le PSG en pole pour Endrick !

SPORT : « Passer en 8es »

Toute l’Espagne est debout pour soutenir la Roja contre le Japon (20h), à l’heure de composter le ticket pour les 8es de finale de la Coupe du monde. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont entrés en guerre contre la Liga après que Javier Tebas a organisé la dernière assemblée générale à Dubaï.

AS : « La tactique est de gagner »

Selon As, Luis Enrique ne doit pas chipoter face au Japon et tout jouer pour l’attaque afin de s’imposer et se qualifier sans trembler en 8es. Sergio Busquets devrait débuter le match malgré la menace de suspension tandis qu’Ansu Fati devrait aussi avoir sa chance dans le onze de la Roja.

MUNDO DEPORTIVO : « Gagner, point »

Seule la victoire sera belle pour l’Espagne contre le Japon. Luis Enrique veut en effet éviter toute mauvaise surprise en 8es de finale du mondial. De son côté, Fabrizio Romano affirme que le Real Madrid fait le forcing pour enrôler Endrick même si le PSG et Chelsea restent dans la course.

MARCA : « Nous, à la nôtre »

Marca pousse également l’Espagne à pas ne calculer contre le Japon afin de s’imposer avec la manière. Le quotidien madrilène rappelle que sept joueurs de la Roja étaient en demi-finales des derniers JO de Tokyo face à ces mêmes Nippons. Avec la victoire au bout...