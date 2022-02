Le Real Madrid et le FC Barcelone lancent le jeu médiatique pour Haaland, Benzema face à un nouveau tigre

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Marca : « Opération en marche »

Du côté madrilène, on continue le feuilleton Mbappé – Haaland en assurant que le Real prépare bien « le grand coup » et que le club peut assumer la « double bombe » au niveau financier. Il est aussi affirmé que Kylian Mbappé est « totalement compatible » au Norvégien. Il est également question du match des Merengue face à un Rayo Vallecano « déprimé » et du tirage au sort de Ligue Europa qui voit le Barça s'en tirer convenablement avec Galatasaray quand Séville a hérité du « pire » avec West Ham et le Bétis d'un adversaire de difficulté « moyenne » avec l'Eintracht Francfort.

AS : « Deux tigres »

Contrairement à son concurrent local, AS délaisse le Mercato pour parler du derby Rayo - Real avec l'opposition Falcao – Benzema. Alors que le Français est un porte-bonheur (10 victoires sur 10, 9 buts) face au modeste voisin, le Colombien se dit motivé face au club de son idole Ronaldo Nazario. Outre la réponse du monde du sport à la Russie suite au conflit ukrainien, AS évoque également le retour d'Antoine Griezmann avec l'Atlético Madrid, deux mois et demi après son dernier match...

Mundo Deportivo : « Lancés »

« MD » fait une nouvelle fois ses gros titres sur la nouvelle attaque du Barça bâtie cet hiver avec Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré. Une attaque qui s'est montrée convaincante pour se qualifier à Naples en Ligue Europa et qui reste sur 15 buts lors des cinq derniers matchs. Il est aussi question de la rencontre Barça – Raiola à Monaco pour Erling Haaland et du tirage au sort accessible qui a offert aux Blaugranas Galatasaray en C3. Enfin, le quotidien catalan consacre un encadré au déplacement de la finale de la Ligue des Champions à Paris.

Sport : « Sommet pour Haaland »

Comme son rival barcelonais, Sport évoque la fameuse rencontre entre Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, et le tandem Joan Laporta – Jordi Cruyff, à Monaco. A cette occasion, le Barça a présenté son offre finale pour le Norvégien et s'affiche, d'après le média catalan, comme l'une des trois options les plus sérieuses avec le Real Madrid et Manchester City pour attirer l'attaquant de Dortmund en juin prochain. Le tirage de la Ligue Europa est aussi évoqué... Tout comme les mots de Carlo Ancelotti, très prudent en conférence de presse sur la victoire finale du Real Madrid en Liga.

