Le Real Madrid fait scandale à Vigo, accord historique au FC Barcelone

MARCA : « Onze mètres plus près de la Liga »

Marca revient sur la polémique qui entoure le succès du Real Madrid à Vigo (2-1) grâce à un doublé de Karim Benzema sur deux penalties. Le Français aurait pu inscrire un triplé s'il avait transformé le troisième penalty obtenu... Thibaut Courtois est mis en avant après une masterclass qui ne doit rien à personne.

AS : « Vivant de penalty »

La polémique des penalties de Benzema fait également la une de l’autre grand quotidien madrilène, qui a également noté la large victoire de l’Atlético Madrid devant Alavès (4-1). Luis Suarez et Joao Felix ont inscrit un doublé chacun et reviennent fort en cette fin de saison.

MUNDO DEPORTIVO : « Duel au sommet »

Au-delà du « scandale » attribué au succès du Real Madrid à Vigo, Mundo Deportivo se focalise sur le duel au sommet de la Liga entre le FC Barcelone et le Séville FC au Camp Nou (21h). C’est également aujourd'hui qu’un accord doit être trouvé entre le Barça et Spotify. Une assemblée est prévue dans la journée.

SPORT : « Qu’ils leur offrent la Liga »

Le scandale arbitral de Vigo ne passe décidément pas en Catalogne, où Sport dénonce le manque d’équité entre le Real Madrid et ses concurrents de Liga. « Il n'avait plus qu'à siffler un quatrième penalty pour le tirer lui-même. Il semblait qu'un triplé de Benzema était ce qu'il voulait et ce qu'il cherchait », accuse l’attaquant du Celta Iago Aspas.

