Le Real Madrid inquiète, Griezmann surmotivé à l'idée de se venger du FC Barcelone

AS : « Sans défense »

Photo de Vinicius Jr implorant le ciel après la défaite du Real Madrid à Villarreal (1-2), AS appuie sur la fragilité défensive des Merengue. Il est aussi question d'Antoine Griezmann qui « met du piquant » au choc entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone avec un vrai rôle à jouer pour les Colchoneros alors que Xavi est privé de son atout maître Robert Lewandowski.

Marca : « La pente de janvier a commencé »

Le quotidien ibérique fait ses gros titres sur la chute du Real Madrid sur la pelouse d'une belle équipe de Villarreal (1-2), notant que les Merengue se sont présentés sur ce match sans espagnol dans le onze pour la première fois depuis 120 ans. La VAR et les mains polémiques font parler... Concernant le choc du jour entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, le média évoque les « comptes en attente » entre Antoine Griezmann et son ancien club. Le tirage de la Coupe du Roi très favorable au Barça est aussi évoqué...

SPORT : « Le coup »

Le média catalan jubile de la « chute » du Real Madrid à Villarreal. Un Real « en chute libre » qui a laissé filer 8 points depuis le dernier Clasico. Désormais, à Sport, on espère que le FC Barcelone sera en mesure de reprendre la place de leader « en solitaire » en s'imposant au Métropolitano face à l'Atlético Madrid ce soir (21 heures).

Mundo Deportivo : « Une occasion en or »

Alors que le « sous-marin » de Villarreal a coulé le Real Madrid, MD parle d'une « occasion en or » pour le FC Barcelone de s'affirmer face aux Colchoneros. « Sans Lewandowski ni Alba, Xavi appelle à éviter les erreurs face à un rival « quasi parfait en défense » et qui récupère Joao Felix ».