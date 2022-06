Le Real Madrid met une claque au FC Barcelone, Xavi a fixé ses deux priorités du Mercato

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

SPORT : « Champions »

Sport a débouché le champagne pour célébrer le sacre du FC Barcelone devant Kielce en Ligue des champions de handball (37-35). Une victoire scellée lors de la séance de penalties. Le journal catalan revient sur le retour de Gérone en Liga après son succès devant Tenerife (3-1).

MUNDO DEPORTIVO : « La Onzième »

Tout comme Sport, Mundo Deportivo félicite le FC Barcelone pour son nouveau sacre en Ligue des champions de handball. Si Frenkie De Jong a la clé de son avenir, on apprend également que le Barça entend donner la direction du jeu à Pedri la saison prochaine.

AS : « L’ère Laso n’a pas de fin »

As revient sur le sacre du Real Madrid devant le FC Barcelone en championnat de basket (81-74), la 36e Liga de son histoire. Un succès haut la main (3-1). De son côté, Xavi se délecte des nouvelles possibilités financières du Barça au mercato et a donné ses deux priorités à Joan Laporta : Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Jules Koundé (Séville FC).

MARCA : « Champions »

Marca se frotte également les mains devant le couronnement du Real Madrid, maître de la balle orange en Espagne et qui offre au coach Pablo Laso son 22e titre sur le banc du club merengue. Le handball est également mis en avant par le quotidien madrilène.

