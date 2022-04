Le Real Madrid miraculé et enragé, coup de pouce pour l’attaque du FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

SPORT : « Le Real Madrid a tremblé »

La qualification miraculeuse du Real Madrid en demi-finales de la Ligue des champions aux dépens de Chelsea (3-1, 2-3 ap) hier au Bernabeu a été remarqué en Catalogne, de même que l’exploit de Villarreal à Munich (1-0, 1-1). De son côté, Ansu Fati prépare son retour de blessure : « J’espère revenir très bientôt, j’ai très envie. »

MUNDO DEPORTIVO : « Ansu, dernière ligne droite »

Le retour de Fati à la compétition est bel et bien dans sa dernière ligne droite au Barça. « Il lui reste encore entre 15 et 20 jours pour revenir sur les terrains », a fait savoir Jota Jordi à ce sujet. Les qualifications épiques du Real Madrid et de Villarreal sont également mises en avant.

AS : « Immortel »

« Nous avons tout donné et nous méritons de nous qualifier, a résumé Carlo Ancelotti après le nouveau miracle merengue hier à Santiago-Bernabeu. Nous sommes comme des chevaux, toujours à brides tendues. » Chelsea, éliminé en prolongations sur un but de Karim Benzema, ne peut que confirmer.

MARCA : « Quelle nuit, quel délire »

Marca se frotte les mains devant la double qualification espagnole du Real et de Villarreal dans le dernier carré de la Ligue des champions. Dans le vestiaire, après la victoire merengue, une petite phrase revenait en boucle : « Nous ne nous rendons jamais. » « Abandonner n’est pas une option », a confirmé Luka Modric sur Twitter.

