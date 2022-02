Le Real Madrid passe son oral avant le PSG, Xavi plus offensif que jamais pour Barça – Espanyol ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Marca : « Répétition de Champions »

Si le média madrilène revient sur la victoire laborieuse du PSG face à Rennes avec le but de Mbappé (93e), c'est surtout le Villarreal – Real Madrid de ce samedi (16h15) qui fait les gros titres avec le 150e match de Vinicius Jr avec les Merengue et l'optimisme du club pour la présence de Karim Benzema contre le PSG.

AS : « Effet Vinicius »

L'autre grand quotidien qui suit le Real Madrid met en avant le retour du Brésilien face à Villarreal, lui qui était suspendu sur le dernier match. L'absence de Benzema est mis en avant tout comme les mots de Carlo Ancelotti sur le pacte qu'il a scellé avec Gareth Bale. La victoire laborieuse du PSG grâce à Mbappé sur une passe de Messi est aussi brièvement évoquée.

📰 Efecto Vinicius

📆 Nuestra #portadAS de hoy, 12 de febrero pic.twitter.com/895L6U43rx — Diario AS (@diarioas) February 11, 2022

Mundo Deportivo : « Derby clé »

Loin des considérations autour de PSG – Real Madrid, la presse catalane se prépare à son derby entre l'Espanyol et le Barça en réunissant Moreno et Xavi avant le choc de dimanche. Le média a également réuni les amis Puado et Pedri, qui ont participé aux JO à Tokyo avec la Roja et seront face à face lors du derby. Seule une petite place est gardée pour Villarreal – Real Madrid... Pour rappeler l'absence de Benzema.

SPORT : « A l'attaque »

Photo des recrues Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré en Une, le second quotidien catalan espère surtout un derby offensif avec un Xavi davantage tourné vers le but contre l'Espanyol pour poursuivre la bonne dynamique du Barça. Le trio offensif recruté cet hiver est espéré. Petit encart sur le match à distance PSG – Real Madrid entre un Mbappé buteur et un Benzema qui se réserve pour Paris.

#PortadaSPORT ?



? ¡AL ATAQUE!



? Paliza al Madrid y liderato en Europahttps://t.co/OrqhxbPlLA — Diario SPORT (@sport) February 11, 2022