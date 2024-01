Le Real Madrid peut s’offrir Haaland après Mbappé, nouveau coup dur au FC Barcelone

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

AS : « Haaland, prix absorbable »

Selon As, la clause libératoire d’Erling Haaland pour les clubs non anglais serait plus proche de 100 que des 200 millions d’euros et pourrait être payée par le Real Madrid cet été. De là à passer à l’action quand on sait que Kylian Mbappé se rapproche à grands pas...

Marca : « Il nous restera toujours Paris »

Marca déplore la nouvelle blessure de Rafael Nadal à Brisbane, lui qui avait réalisé un retour prometteur après un an d’absence des courts. Au Real Madrid, Carlo Ancelotti a prolongé sans clause dans son contrat, preuve de la confiance entre les deux parties.

Presse catalane

SPORT : « Qualifiés et rien de plus »

Sport n’est pas tendre avec le FC Barcelone, qualifié par la petite porte contre Barbastro en 16es de finale de la Coupe du Roi hier soir (3-2). Entré en seconde période, Iñigo Martinez s’est blessé et pourrait être absent entre 4 et 6 semaines. Il ne s’agit pas d’une rechute de sa dernière blessure.

MUNDO DEPORTIVO : « Autre menace »

Mundo Deportivo n’a pas non plus aimé la prestation dominicale du Barça et s’inquiète pour la suite à cause de la redondance des erreurs en défense. « Íñigo avait mal sur l'autre jambe, nous devons attendre lundi, espérons que ce n'est rien de grave », a glissé Xavi au sujet de Martinez.

Nadal, el sueño del Madrid de fichar a Haaland y clasificación copera sin brillo del Barça. pic.twitter.com/1soc0kMq1m — Paco López (@PacoLopezpress) January 8, 2024

