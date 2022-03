Le Real Madrid programme l'estocade finale au PSG avec Mbappé, le Barça a 5 alternatives à Haaland

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

AS : « Mission impossible »

Photo de Leonardo accrochant par la manche Kylian Mbappé, AS jubile du rêve impossible de l'Emir du Qatar de garder le natif de Bondy au PSG. Le média parle d'une « tentative desespérée » et assure que du côté du Real Madrid on estime que la bataille est déjà gagnée. Le média enchaîne sur une phrase forte de Karim Benzema, désormais 3e meilleur buteur de l'histoire du Real : « A 21 ans, je ne savais pas que je venais dans le meilleur club du monde ». Enfin, il est du débat autour de Marc-André Ter Stegen au FC Barcelone, lequel affiche son « pire pourcentage » de parade cette saison alors que sa possible doublure l'an prochain Inaki Peña (prêtée cette saison à Galatasaray) lui a tenu la dragée haute jeudi au Camp Nou (0-0).

Marca : « La signature se fera la semaine prochaine »

Sûr de son fait, Marca affirme que cas Kylian Mbappé sera réglé la semaine prochaine par le Real Madrid. Les Merengue ont l'intention d'enfoncer le clou avec le PSG en trouvant un accord avant vendredi prochain avec le natif de Bondy. Un contrat à 25 M€ net est dans les tuyaux avec une prime à la signature entre 60 et 80 M€ ainsi qu'une annonce en fin de saison. Il est aussi question du cas Erling Haaland (Borussia Dortmund) qui fait débat entre quatre clubs.

Mundo Deportivo : « Alternatives à Haaland »

Conscient qu'il sera dur pour le FC Barcelone de remporter la bataille Haaland (Borussia Dortmund), le média catalan affiche les quatre pistes alternatives au Norvégien : Romelu Lukaku (Chelsea), Timo Werner (Chelsea), Patrick Schick (Bayer Leverkusen) et l'ancien lillois Rafael Leao (Milan AC). Toutes ces pistes seraient d'ailleurs creusées... « MD » revient aussi sur la refonte des règles du Ballon d'Or, désormais calquée sur la saison sportive, ainsi que sur le « KO » du PSG sur le Real Madrid dans le dossier Mbappé.

SPORT : « Attention à Lewandowski »

Alternative à Haaland toujours à la Une de Sport avec l'objectif Robert Lewandowski. Si le Polonais n'est pas la priorité des Blaugranas, c'est une option pour l'autre grand média catalan qui rappelle que le meilleur buteur d'Europe en 2020 et 2021 n'a pas prolongé. Il est aussi question de l'opération Christensen (Chelsea) en défense avec tous les détails du deal ainsi que de la tentative désespérée de Paris pour prolonger Mbappé.

