Le Real Madrid prépare un accueil de star à Vinicius, le Barça accélère son offensive pour Raphinha

Actuellement en vacances, Vinicius Jr va avoir une prolongation avec les honneurs à son retour au Real Madrid. Une grande mise en scène est annoncée par le club. Les Merengue veulent « réaffirmer son nouveau statut de mega-étoile ». Il est aussi question du Mercato du FC Barcelone et du fait que Joan Laporta aura 200 M€ pour recruter. Concernant la Coupe du Monde au Qatar, une nouvelle révolution technologique est aussi avancée : les hors-jeux semi-automatiques.

AS : « Vinicius, il est déjà galactique »

Même type de Une du côté de AS qui s'enflamme sur le profil de crack mondial de Vinicius, lequel va rénover avec un salaire de star et est devenu le deuxième joueur le mieux valorisé du monde derrière Kylian Mbappé. Le média madrilène parle aussi du Barça et de l'accélération dans le dossier Raphinha (Leeds) avec une offre de 60 M€ payable en trois fois.

SPORT : « Offre pour Raphinha »

Du côté de la presse catalane, c'est aussi le dossier Raphinha qui fait les gros titres avec une offre de 55 M€ du FC Barcelone à venir. Le Brésilien aurait refusé l'offre de Chelsea dans l'espoir que Dembélé ne prolonge pas au Barça. Il est aussi question du naming du Camp Nou (Spotify Camp Nou), de la reprise de l'entraînement avec double dose de travail et d'un accord pour céder Clément Lenglet à Tottenham.

Mundo Deportivo : « Le Barça tient le rythme »

« MD » axe de son côté sa Une sur le deal avec Spotify jusqu'en 2034 et les conséquences de cet accord historique sur le Mercato. Outre le fait qu'il permette au Barça d'offrir 40 M€ pour signer Robert Lewandowski (Bayern Munich), il donne aussi la possibilité de finaliser le dossier Raphinha. Mais, par rapport à AS et Sport, le prix baisse encore : 50 M€.

Les Unes espagnoles du 2 juillet Si la presse pro Real Madrid fait ses gros titres à la gloire de Vinicius Jr à défaut d'avoir un Mercato plus actif, du côté du FC Barcelone ça s'agite depuis le deal annoncé avec Spotify. Deal qui pourrait permettre de finaliser les venues de Robert Lewandowski et Raphinha.

