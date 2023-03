Le Real Madrid réactive Haaland, ça se gâte pour Bellingham, clash Pedri - FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

MARCA : « Bellingham, tu choisis »

Marca évoque l’avenir de Jude Bellingham, qui doit choisir entre plusieurs clubs pour son avenir. Son transfert pourrait coûter pas moins de 150 millions d’euros. Liverpool et Manchester City sont sur le coup mais le Real Madrid garde un « optimisme modéré » dans ce dossier. Gerard Piqué, lui, défend le FC Barcelone : « Je suis convaincu que le Barça n’a pas acheté d’arbitres. »

SPORT : L’illusion »

Si la nouvelle vague semble prometteuse en Espagne, le cas Pedri contrarie le FC Barcelone : son retour prend plus de temps que prévu et il perdra le prochain Clasico contre le Real Madrid. Pire, son entourage accuse le club d’avoir forcé son retour et avoir aggravé sa blessure.

MUNDO DEPORTIVO : « Voici les rapports Negreira »

Mundo Deportivo a mis au jour les rapports arbitraux dans l’affaire Negreira entre 2016 et 2018. Plus de dix pages sont recensées, avec des analyses et des données très précises.

AS : « Haaland 2024 »

Selon As, le Real Madrid réactivera l’opération Haaland pour recruter l’attaquant norvégien de Manchester City en 2024. Une clause sera alors d’actualité pour qu’il quitte le club anglais. « Sa venue dépend de la situation de Mbappé », précise le quotidien madrilène.