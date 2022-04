Le Real Madrid rembarre Mbappé et attire 2 recrues phares, Xavi vacille au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

MUNDO DEPORTIVO : « Ils savent souffrir »

La courte mais précieuse victoire du FC Barcelone hier à Anoeta contre la Real Sociedad est saluée par le journal catalan, qui loue l’état d’esprit des joueurs blaugrana (1-0). Pour le reste, Xavi se fait encore tacler. « La Real a contrôlé absolument toute la seconde période », explique le pro Madrilène Fernando Sanz. « Le Barça a très mal défendu », a enchaîné Jorge D’Alessandro dans El Chiringuito.

SPORT : « Réaction de champions »

Si Sport encense la résilience des joueurs du Barça, Xavi, qui a demandé du temps pour son « modèle » après avoir « souffert » hier, est tancé. « Un entraîneur du FC Barcelone ne peut pas demander de la patience, s’étrangle Josep Pedrerol. D’abord, il doit gagner et ensuite il doit ensuite penser à son projet de jeu. » « Xavi doit prendre du recul, à chaque fois qu’il parle, il se trompe », a pesté l’ancien du Betis Séville Jesus Capitan.

AS : « Mbappé ne vient pas seul »

Alors que Guillem Balague a fait savoir que le Real Madrid avait dit non à une demande extravagante de Kylian Mbappé pour signer cet été (100 M€ sont évoqués), As reste confiant pour l’arrivée du crack du PSG cet été. Mieux, deux autres recrues seraient déjà avancées pour l’épauler la saison prochaine : Antonio Rudiger (Chelsea) et Aurélien Tchouaméni (AS Monaco).

MARCA : « Ancelotti demande Rudiger »

Marca confirme l’intérêt merengue réactivé pour Rudiger, en fin de contrat à Chelsea en juin, qui serait même une demande personnelle de Carlo Ancelotti aux dirigeants du Real Madrid. L’Italien veut, au moins, Mbappé ou Erling Haaland, ainsi que des renforts en défense.

🗞Estas son las PORTADAS de la PRENSA DEPORTIVA.#FelizViernes pic.twitter.com/9GyWrzInfd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 22, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur