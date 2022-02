Le Real Madrid reste optimiste pour Benzema avant le PSG, le FC Barcelone presse pour Haaland

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

AS : « De gala à Paris »

AS est dans l'optimisme au sujet du Real Madrid avant le choc à Paris contre le PSG. Selon eux, et malgré les rumeurs, Carlo Ancelotti pourra aligner « son meilleur onze » dans la Capitale française : « Benzema et Mendy auront récupéré à temps pour la rencontre de Ligue des Champions », assène le média, optimiste. Côté FC Barcelone, le média revient sur la sanction de deux matchs de suspension qui frappe Dani Alves.

🌙¡Buenas noches!

🗓️Esta es nuestra #PortadAS de mañana, 10 de febrero

🇫🇷De gala en París pic.twitter.com/tUkDOBS613 — Diario AS (@diarioas) February 9, 2022

Marca : « Chers ennemis »

Photo de Sergio Ramos et Kylian Mbappé tout sourire au Camp des Loges, Marca fait monter la sauce à cinq jours du choc PSG – Real Madrid en s'adressant à l'adversaire des Merengue et au lien particulier que de nombreuses personnalités parisiennes (Mbappé, Ramos, Navas, Di Maria, Messi, Neymar, Pochettino) entretiennent avec la Maison blanche.

Mundo Deportivo : « Plan de recrutement »

« MD » profite du creux d'actualité au FC Barcelone pour mettre en avant le plan de recrutement pour cet été avec en favori Erling Haaland. Quatre autres recrues sont souhaitées comme un latéral droit (Azpilicueta), un défenseur central (Christensen), un latéral gauche (Gaya) et un milieu de terrain (Brozovic). Côté catalan, on parle d'un « sérieux doute » pour Karim Benzema à cinq jours du choc PSG – Real Madrid.

SPORT : « Haaland priorité maximale »

Et aussi une petite Une Mercato Barça pour Sport qui remet le couvert sur le dossier Haaland (Borussia Dortmund) ! Le média explique que l'attaquant norvégien est la priorité absolue des Blaugranas pour cet été et que Joan Laporta comme Xavi sont d'accord sur le fait que la venue du « goleador » est la clé du nouveau projet. Il est aussi question de la suspension de Dani Alves (2 matchs) et du danger autour de Karim Benzema avant PSG – Real Madrid.

#PortadaSPORT 🗞️



💪 Haaland, máxima prioridad



🙄 ¡Competición sanciona con dos partidos a Dani Alves!https://t.co/MQXgvjgDIk — Diario SPORT (@sport) February 9, 2022