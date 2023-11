Le Real Madrid s’en remet à Bellingham et ses papys, une « odeur de crise » au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

AS : « A la rescousse »

Le Real Madrid compte sur le retour de Jude Bellingham, au repos durant la trêve internationale, pour battre Cadiz ce dimanche soir (18h30). « Torture à Vallecas », titre également le quotidien madrilène sur les mésaventures du Barça accroché par le Rayo Vallecano. « Toujours Griezmann » est le deuxième appel de Une après la victoire des Colchoneros face à Majorque.

🗞 Aquí está la #PortadAS del 26 de noviembre



5️⃣ Al rescate pic.twitter.com/BhKZgrGlnd — Diario AS (@diarioas) November 25, 2023

Marca : « Reprendre le contrôle »

Une à double sens pour Marca qui appuie sur les anciens attendus dans le onze (Modric – Kroos) à cause de la blessure de la doublette française Camavinga – Tchouaméni pour reprendre la tête de la Liga. Alors que le leader Girone ne joue que lundi soir, l’occasion est en effet belle pour les Merengue à Cadiz. Il est aussi question de « l’odeur de crise » qui règne au Barça après le nul face au Rayo et du coup de casque de Griezmann qui permet à l’Atlético de s’imposer sur la plus petite des marges…

Presse catalane

SPORT : « Assez d’excuses »

Photo de Robert Lewandowski prostré, le média catalan prend le parti d’être dur avec le FC Barcelone, accroché sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1) samedi. Il est aussi question d’un Real Madrid qui se déplace « appauvri » à Cadiz ce dimanche (18h30) du fait de ses blessés de la trêve internationale.

🗞️𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 |



✖️ BASTA DE EXCUSAS ✖️

⚪️ Un Madrid mermado visita al Cádiz

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 El City empata y el Arsenal se pone líder

🏍️ Martín gana la sprint y sigue soñandohttps://t.co/s9k98wIaJH — Diario SPORT (@sport) November 25, 2023

Mundo Deportivo : « Ce n’est pas assez »

MD évoque de son côté un Barça « apathique » et « plus de polémiques » en listant les décisions contraires aux Blaugranas face au Rayo. « Nous devons exiger beaucoup plus », a notamment reconnu Xavi après ce nouveau match raté.

Podcast Men's Up Life