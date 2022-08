Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

AS : « Superfavori »

Ce soir, le Real Madrid lance sa saison à Helsinki (Finlande) avec la Super Coupe d'Europe contre l'Eintracht Francfort (21 heures). Un match où les Merengue ont nettement l'avantage. « Le sextuplé est très difficile mais possible », annonce Carlo Ancelotti qui donne le ton.

Côté Barça, on appuie sur le sacrifice de Gérard Piqué, qui demande à jouer gratuitement « pour ne pas être un problème au fair-play financier ». Le défenseur serait prêt à renoncer à deux ans de contrat et à baisser encore plus son salaire.

Marca : « Illuminés »

Sans surprise, Marca consacre aussi ses gros titres à la Super Coupe d'Europe du Real Madrid face à l'Eintracht Francfort. Les Merengue briguent le premier de ses six titres de la saison. Il est aussi question du Mercato du FC Barcelone qui a activé son quatrième levier avec 100 M€ de plus et l'acceptation par Busquets d'une baisse de salaire...

Mundo Deportivo : « De Jong tient bon »

Encensé en publique mais poussé vers la sortie en coulisses, Frenkie De Jong reste ferme avec le Barça et fait la Une de Mundo Deportivo. Le Néerlandais veut toujours rester et fera tout pour malgré les tentatives pour dénoncer son contrat. Le « gros challenge » des Merengue en Super Coupe d'Europe est aussi à l'honneur.

SPORT : « Opération inscriptions »

Désireux de bénéficier de ses recrues (Lewandowski, Raphinha, Koundé, Christensen, Kessié, Torre) ainsi que d'Ousmane Dembélé pour le match inaugural face au Rayo Vallecano ce week-end, le FC Barcelone a activé tous ses leviers en même temps : récupérant encore 100 M€ avant de pousser ses indésirables (Depay, Umtiti, Braithwaite) vers la sortie et de baisser le salaire de ses cadres. Il est aussi question de la tension maximale entre Frenkie De Jong et le Barça ainsi que du départ probable de Nico à Valence.

Le Real Madrid et Karim Benzema ont aussi leur place en Une avec une « Europe qui attend son superchampion ».