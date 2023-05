Le Real Madrid tient ses deux rois, le FC Barcelone prêt à sacrifier un titulaire pour Messi

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

AS : « Une Coupe, deux rois » Ce dimanche, AS fait ses gros titres sur la victoire du Real Madrid en Coupe du Roi et sur la prestation masterclass du duo composé de Vinicius Jr, qui fut un vrai poison pour Osasuna, et de Rodrygo, auteur d'un doublé. Quelques déclarations sont à l'honneur, comme celle de Florentino Perez sur l'avenir de Carlo Ancelotti. ✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, domingo 7 de mayo



? A COPA DOS REIS pic.twitter.com/7mxijGwTXN — Diario AS (@diarioas) May 6, 2023 Marca : « Quel belle Coupe ! » Le 20ème sacre du Real Madrid en Coupe du Roi est aussi à la une de Marca avec « la connexion brésilienne » mise en avant. Marca fait les comptes : 10 titres pour Ancelotti, 32 pour Florentino Perez. L'énorme partie d'Osasuna est aussi saluée. #LaPortada ? ¡Qué Copa mais linda! ? pic.twitter.com/Wwh5jgH7nY — MARCA (@marca) May 6, 2023

Presse catalane

Mundo Deportivo : « Coupe blanche »

Autre salle, autre ambiance avec le passage en Catalogne même si le média pro-Barça est obligé de faire sa couverture sur la victoire du Real Madrid, rappelant néanmoins qu'il s'agissait du premier succès en Coupe de la Maison blanche depuis 2014. L'autre gros sujet à la Une concerne Frenkie de Jong et Marc-André ter Stegen. La direction du FC Barcelone compte renégocier à la baisse le contrat des deux hommes et réclame un « autre effort » de leur part pour permettre au Barça de se conformer aux règles du fair-play financier.

SPORT : « Raphinha destin Premier League »

Seul média jusqu'au boutiste dans sa proposition éditoriale, Sport fait passer la victoire du Real Madrid au second plan derrière le Mercato du FC Barcelone. A la Une, on retrouve Raphinha, renvoyé en Angleterre. Face à la menace d'un retour de Léo Messi qui menace son temps de jeu, le Brésilien pourrait repartir. Chelsea, Arsenal et Newcastle sont cités comme pistes. Il est aussi question de la vente possible d'Ansu Fati à Wolverhampton, de l'Atlético qui négocie dur pour Yannick Carrasco et sur la volonté du Barça de vendre Ferran Torres.

#PortadaSPORT?￯ᄌマ



✈️?￰゚ヌᄋ RAPHINHA, destino Premier



? El Real Madrid, campeón de la Copahttps://t.co/yYvrRkdkRn — Diario SPORT (@sport) May 6, 2023

Podcast Men's Up Life

Les Unes espagnoles du 7 mai Le Real Madrid qui remporte sa première Coupe du Roi depuis 2014 grâce à un Rodrygo décisif, le FC Barcelone qui active ses leviers en vue du Mercato et songe à vendre Raphinha... Voici les Unes de la presse ibérique de ce dimanche 7 mai.

Alexandre Corboz

Rédacteur