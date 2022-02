Le Real Madrid tient son « couple de l'année », le Barça rêve de la passe de trois mais tremble pour Haaland

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

AS : « Le couple de l'année »

Le quotidien madrilène met en avant le duo Vinicius – Benzema après la difficile victoire du Real Madrid sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-0). La belle prestation de Thibaut Courtois est aussi mise en avant tout comme l'écart existant avec le FC Séville. De son côté, le « Barça, avec Alves » prépare sa vengeance de la Coupe du Roi face à l'Athlétic Bilbao ce soir (21h).

Marca : « Emballé vers la Liga »

Le Real Madrid qui file vers le titre grâce à Karim Benzema (photo) et sa « connexion magique » avec Vinicius à l'origine de ce « but en or » sur la pelouse du Rayo, c'est aussi l'image choisie par Marca. Le quotidien madrilène rappelle que les Merengue font un carton plein entre la place de leader et les premières places au Pichichi (meilleur buteur) et Zamora (meilleur passeur). Outre le derby de Séville, il est aussi question du Barça et du fait que Xavi « sait comment bousculer l'Athletic Bilbao ».

Mundo Deportivo : « Pour la troisième »

Le FC Barcelone, qui n'a jamais gagné trois matchs de suite cette saison, tentera ce soir face à Bilbao de vaincre le signe indien. C'est le souhait de MD qui assure que Xavi pourra compter sur les retours de Dani Alves, Memphis Depay et Clément Lenglet mais espère que ses hommes « resterons humbles » malgré la bonne dynamique. « Un autre but salvateur de Benzema », titre le quotidien catalan concernant la laborieuse victoire des Merengue au Rayo Vallecano.

SPORT : « Que la fête continue ! »

Du côté de Sport, on espère que le FC Barcelone continuera aussi sa belle série face à Bilbao. « Le Barça de Xavi est dans sa meilleure période de la saison et reçoit un Athlétic Bilbao avec la tête en Coupe du Roi », rappelle le quotidien qui redoute quand même le coach basque Marcelino, le dernier technicien à avoir battu les Blaugranas. Le but tardif de Benzema (83e) et la victoire du Real Madrid dans leur petit derby face au Rayo est aussi rapidement mis en avant. Un bref éclairage sur le dossier Haaland (Borussia Dortmund) est aussi donné avec le Real accusé de « réchauffer les enchères » pour le Norvégien.

