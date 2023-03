Real Madrid : les Merengue victimes d’une cabale arbitrale favorable au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Dans le viseur au Real Madrid, Carlo Ancelotti est confronté à un défi impossible à relever : aucune équipe dans l’histoire de la Liga n’a réussi à remonter un écart de neuf points à 14 journées de la fin du championnat. Un écart impossible à combler pour celui qui serait sur la sellette en cas de saison blanche ?

La presse madrilène commence à le penser fortement. Dans son édition du jour, As a fait les comptes et a mis en avant une différence de traitement de la VAR entre le Real Madrid et le FC Barcelone : les Merengue auraient ainsi été privés de quatre points par l’arbitrage vidéo cette saison, utilisés à dix reprises au cours de leurs matches.

Du côté du Barça, trois décisions ont été corrigées et deux points leur ont été ajoutés. Chacun se fera son opinion sur un sujet qui commence à faire débat en Espagne.