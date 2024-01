Le Real Madrid vise du lourd ce mercredi, Pedri se lâche sur Mbappé et le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

SPORT : « Ce sont des temps difficiles pour moi »

Sport a donné la parole à Pedri, qui traverse des moments compliqués au FC Barcelone. « C’est une chance d’être ici et j’ai changé beaucoup de choses comme la diète, le pilates, les cabines hyperbares, a-t-il avoué. Je suis sûr que nous gagnerons la Liga. Nous sommes à fond avec Xavi. » Au sujet de l’arrivée de Kylian MBappé, Pedri n’y croit plus trop : « Avant, je pensais que oui mais plus trop maintenant... »

MUNDO DEPORTIVO : « Il revient au top »

La belle prestation de Nadal hier en Australie a marqué les esprits et pourrait lui offrir de nouvelles perspectives pour ce qui sera sans doute la dernière saison de son exceptionnelle carrière. Les joueurs du Barça ont rendu visite à des enfants malades à l’hôpital.

Presse madrilène

MARCA : « Adieu à la première grande »

Si Marca rend hommage à Carmen Vallero, pionnière de l’athlétisme espagnol décédée hier, le Real Madrid vise le titre de champion d’hiver devant Majorque (19h15). Gérone peut lui souffler cette distinction honorifique contre l’Atlético Madrid (21h30).

AS : « Bon Nadal »

Vainqueur de Dominic Thiem pour son grand retour à la compétition à Brisbane après un an d’absence, Rafael Nadal a affiché une bonne forme (7-5, 6-1). Pour la première rencontre du Real Madrid en 2024, Carlo Ancelotti récupère Vinicius Junior, Dani Carvajal et Arda Güler.

El adiós a Carmen Valero (he echado en falta otro a Ángel Castellanos), la vuelta a lo grande de Nadal y los tiempos difíciles de Pedri son noticias de #portada este miércoles. pic.twitter.com/ecQQxdL2A5 — Paco López (@PacoLopezpress) January 3, 2024

