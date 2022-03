Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

AS : « Occasion en or »

Le quotidien madrilène note qu'en cas de victoire ce soir face à la Real Sociedad à Bernabeu, le Real Madrid ferait un « pas quasi définitif » vers le titre alors que le FC Séville a partagé les points contre Alaves la veille (0-0). Il est aussi question du Mercato du FC Barcelone avec César Azpilicueta (Chelsea) présenté comme une priorité pour Xavi. « Sa polyvalence enthousiasme le Barça », peut-on lire.

Marca : « Test pour la remontada »

Photo d'Eduardo Camavinga en Une, Marca met aussi en avant le choc Real Madrid – Real Sociedad de ce soir. Un match capital à quatre jours de la réception du PSG où on attend des Merengue qu'ils affichent un visage séduisant malgré les absents au milieu. Le média évoque aussi le souhait de Sergio Ramos (PSG) d'être prêt pour son retour à Madrid mercredi. Souhait qui paraît cependant difficilement accessible vu ses soucis physiques. Enfin, le média évoque brièvement la signature de Pablo Torre au Barça.

SPORT : « Révolution Xavi »

Ce samedi matin, le quotidien catalan évoque le révolution mise en place par Xavi, l'héritier de Pep Guardiola et de Johan Cruyff. Sport se satisfait de voir le Barça revenir aux origines avec son modèle de jeu, ses entraînements tactiques par ligne, son travail physique et une gestion plus minutieuse. Il est aussi question du recrutement de la « perle » Pablo Torre, actée hier, et de l'accélération d'un accord entre le club et le fond d'investissement CVC pour permettre le recrutement d'Erling Haaland. Le Real Madrid qui passe « un examen avec absent avant la finale contre le PSG » face à la Real Sociedad n'a le droit qu'à une ligne de Une.

Mundo Deportivo : « Xavi confidentiel »

Comme son grand rival, « MD » met Xavi à l'honneur, assurant qu'on verrait la meilleure monture des Blaugranas après une pré-saison complète sous la direction de son nouveau coach. Son travail est mis en avant. Il est aussi question de Pablo Torre, le crack de Santander (18 ans), qui a choisi d'être « azulgrana ». Là aussi, le choc Real Madrid – Real Sociedad ce soir (21h) passe au second plan, vu comme « un examen pour Ancelotti » privé de Toni Kroos et Fede Valverde.