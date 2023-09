Le sauveur d’Ancelotti au Real Madrid est arrivé, Lewandowski prend feu au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

MARCA : « Les péchés d’Ancelotti »

Marca revient sur le fiasco du Real Madrid contre l’Atlético Madrid (1-3) et liste les péchés de Carlo Ancelotti : jouer sans vrai 9, aligner Toni Kroos et Luka Modric et laisser Aurélien Tchouaméni sur le banc. Heureusement, son sauveur est de retour : Vinicius aura du temps de jeu demain contre Las Palmas (19h).

AS : « Mal-être général »

Le malaise généralisé au sein du Real Madrid est palpable et la défaite encaissée dans le derby dimanche inquiète. Du côté du FC Barcelone, on défendra à Majorque (21h30) sa nouvelle place de leader avec un Robert Lewandowski lancé : il vient d’enchaîner 5 matches avec des buts.

Presse catalane

SPORT : « Galons pour Gavi »

Chouchou de Xavi dans le vestiaire du Barça, le petit prodige espagnol Gavi est attendu pour remplacer le blessé Frenkie De Jong pour mener le jeu blaugrana à Majorque.

MUNDO DEPORTIVO : « Test de leader »

Le FC Barcelone doit étrenner son nouveau statut de leader de la Liga à Majorque sans plusieurs absents (Pedri, De Jong) mais avec une ligne d’attaque particulièrement performante cette saison. Javier Tebas, lui, critique le club catalan : « L’économie blaugrana s’est bien améliorée. »

Podcast Men's Up Life