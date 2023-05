Le vestiaire du Real Madrid se lâche avant City, feu vert au FC Barcelone pour le mercato !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

MARCA : « City n’a pas montré qu’il était meilleur que nous »

Marca est allé interroger les membres du vestiaire du Real Madrid et ceux-ci ont émis un message clair suite au 1-1 contre Manchester City en demi-finales aller de la Ligue des champions. « City n’a pas montré qu’il était meilleur que nous », explique-t-on en substance en interne.

AS : « Il reste 90 minutes »

Là aussi, As a donné la parole aux joueurs du Real Madrid avant le retour à l’Etihad Stadium. Federico Valverde est confiant : « Ici, on nous apprend à ne rien lâcher jusqu’à la fin... et il reste 90 minutes. » Fabio Cannavaro rend de son côté hommage au « phénomène » Carlo Ancelotti.