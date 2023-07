Les recrues du Real Madrid montrent les muscles, le Barça espère trois signatures après Vitor Roque

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

AS : « Ouragan Alcaraz »

Le foot passe au second plan derrière Carlos Alcaraz ce jeudi à la Une de AS. Le média madrilène évoque quand même le retour à la compétition du nouveau crack du Real Madrid Jude Bellingham, qui « revient au top » avec un plan spécifique visant à soigner son genou droit. Il est aussi question du possible départ d'Alvaro Morata en Arabie Saoudite ainsi que de la signature de Vitor Roque au Barça.

Marca : « Güler a un don »

Marca fait ses gros titres sur la dernière recrue turque du Real Madrid, se voulant élogieux sur les premiers jours de l'ancien de Fenerbahçe du côté de Valdebebas. Le recrutement par le FC Barcelone de Vitor Roque fait aussi parler en appel de Une.

Presse catalane

Mundo Deportivo : « Bernardo Silva réactivé »

MD partage sa couverture entre la photo exclusive de la signature de Vitor Roque chez les Blaugranas - une signature qui intervient en vue du Mercato 2024 – et le fait que Xavi croit toujours en la possibilité de faire signer Bernardo Silva au FC Barcelone cet été. Un deal qui paraît néanmoins impossible vu les considérations économiques.

Sport : « recrutements »

Sport opte pour le recrutement du FC Barcelone en couverture de son édition du jour avec les arrivées de Vitor Roque et celle, espérée imminente, d'Oriol Romeu (Girone). Il est aussi question de la prolongation à venir de la pépite Lamine Yamal, qui fête ses 16 ans aujourd'hui. Le Barça veut blinder son crack rapidement.

